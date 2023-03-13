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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мёрсон назвал лучшего полузащитника АПЛ

13 Марта 2023 • 19:19 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
19.03 17:00

Известный английский эксперт Пол Мёрсон уверен, что лучшим полузащитником АПЛ прямо сейчас является капитан «Арсенала» из Лондона Мартин Эдегор.

«Лучший полузащитник АПЛ прямо сейчас – это Мартин Эдегор. Он влияет на свою команду и гораздо больше, чем Кевин де Брёйне на «Манчестер Сити». Прямо сейчас он, безусловно, номер один», - рассказал Мёрсон Sky Sports.

Напомним, вчера «Арсенал» разгромил земляков из «Фулхэма» в рамках очередного тура АПЛ – 3:0. Таким образом, подопечные Микеля Артеты сохранили отрыв от «Манчестер Сити» в пять очков. Эдегор отметился голом, который стал третьим в прошедшем матче для его коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пол Мерсон Мартин Эдегор
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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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