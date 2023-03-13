Мёрсон назвал лучшего полузащитника АПЛ

Известный английский эксперт Пол Мёрсон уверен, что лучшим полузащитником АПЛ прямо сейчас является капитан «Арсенала» из Лондона Мартин Эдегор.

«Лучший полузащитник АПЛ прямо сейчас – это Мартин Эдегор. Он влияет на свою команду и гораздо больше, чем Кевин де Брёйне на «Манчестер Сити». Прямо сейчас он, безусловно, номер один», - рассказал Мёрсон Sky Sports.

Напомним, вчера «Арсенал» разгромил земляков из «Фулхэма» в рамках очередного тура АПЛ – 3:0. Таким образом, подопечные Микеля Артеты сохранили отрыв от «Манчестер Сити» в пять очков. Эдегор отметился голом, который стал третьим в прошедшем матче для его коллектива.