Артета не хочет отпускать Тирни

Мы уже не раз сообщали о настойчивом желании «Ньюкасла» заполучить 25-летнего защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни, однако сейчас ситуация, как сообщает Caught Offside, изменилась не в пользу «сорок». Наставник «Арсенала» Микель Артета теперь не хочет отпускать футболиста, считая, что он может принести большую пользу его команде.

Напомним, что Тирни является воспитанником шотландского «Селтика», но в 2019 году перебрался в свой нынешний клуб. Привлекается для выступлений в сборной Шотландии, за которую с 2016 года провел в общей сложности уже тридцать пять матчей.