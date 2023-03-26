Из-за проблем со здоровьем в нынешнем сезоне Марсело Брозович играет не так много. «Интер» нормально переносит отсутствие хорвата – баланс в полузащите обеспечивают Николо Барелла, Хакан Чалханоглу и Генрих Мхитарян. Учитывая ситуацию, миланский клуб готов продать Брозовича, о чём на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что за Марсело Брозовичем по-прежнему внимательно следит «Барселона». Каталонцы уже интересовались 30-летним хорватским футболистом зимой.

Продажа Марсело Брозовича помогла бы «Интеру» не только заработать на трансфере, но и разгрузить зарплатную ведомость.