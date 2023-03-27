Симеоне выбирает между двумя левыми защитниками, которых хочет видеть в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне хочет заполучить в команду нового левого защитника. Если верить изданию Diario AS, наставник «матрасников» в данный момент выбирает между двумя кандидатами – Рафаэлом Геррейру из дортмундском «Боруссии» и Алексом Гримальдо из лиссабонской «Бенфики».

Оба футболиста как раз вписываются в бюджетную трансферную кампанию «Атлетико» на ближайшее лето. Гримальдо и Геррейру в конце сезона могут стать свободными агентами, что даёт «матрасникам» возможность пригласить футболистов на бесплатной основе. Симеоне пока не определился, кого из этих двух игроков хочет видеть в команде.