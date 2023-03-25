Салихамиджич – об увольнении Нагельсманна: «Статистика не врёт»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич на пресс-конференции объяснил причины увольнения Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера. Напомним, новым наставником мюнхенцев станет другой немецкий специалист – Томас Тухель, ранее возглавлявший «Челси» и «ПСЖ».

«У нас были прекрасные рабочие отношения с Юлианом, но мы приняли лучшее решение для «Баварии». Статистика не врёт. В прошлом году у нас начались проблемы в марте, а затем и в сентябре. В последних 10 матчах Бундеслиги мы одержали всего 5 побед. Мы взглянули на ситуацию с другой стороны», – заявил Салихамиджич на пресс-конференции.