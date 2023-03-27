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Чемпионат Германии. Бундеслига

Если Нагельсманн получит работу до конца сезона, его новый клуб будет обязан заплатить «Баварии»

27 Марта 2023 • 09:51 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн вряд ли возглавит новый клуб до конца нынешнего сезона. По информации от издания Bild, если немец получит работу до лета, его новый клуб будет обязан заплатить отступные «Баварии».

Мюнхенский клуб проделал юридическую уловку, которая позволяет не платить Нагельсманну сумму за разрыв контракта. «Бавария» будет продолжать платить Юлиану зарплату, пока тот не найдёт себе новую команду, но случится это должно летом, чтобы новому клубу Нагельсманна не пришлось раскошеливаться на отступные.

Напомним, Юлиана в последнее время связывают с назначением в мадридский «Реал», который в конце сезона может уволить Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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