«Бавария» продаст Забитцера, если получит подходящее предложение»

Мюнхенская «Бавария» не будет удерживать своего полузащитника Марселя Забитцера, если получит привлекательное предложение. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Керри Хау.

Напомним, с конца января Забитцер выступает на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», где пока производит хорошее впечатление на болельщиков и тренерский штаб. Марсель хочет остаться на «Олд Траффорд», так как ему нравится играть в Английской премьер-лиге.

Ранее ходили слухи о том, что новый тренер «Баварии» Томас Тухель хочет вернуть Забитцера, но источник опровергает эту информацию. Более того, летом в команду придёт новый полузащитник Конрад Лаймер на правах свободного агента из «РБ Лейпцига».