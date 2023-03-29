Зарплата Кобеля в Дортмунде может вырасти в 3 раза

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает продлить контракт с голкипером Грегором Кобелем. Как сообщает Blick, «шмели» могут заключить со швейцарцем трудовое соглашение до средины 2027 или 2028 года (действующий рассчитан до конца сезона 2025/2026).

Отмечается, что заработная плата Кобеля может существенно вырасти – с 4 до 12-13 миллионов евро в год.

Грегор Кобель играет за «Боруссию» с лета 2021 года. С тех пор голкипер провёл за дортмундцев 65 матчей, в которых пропустил 83 гола.

«Боруссия» на текущий момент лидирует в Бундеслиге, опережая вторую «Баварию» на одно очко.