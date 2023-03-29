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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зарплата Кобеля в Дортмунде может вырасти в 3 раза

29 Марта 2023 • 18:08 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1 1.50 X 5.40 2 5.60
01.04 19:30

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает продлить контракт с голкипером Грегором Кобелем. Как сообщает Blick, «шмели» могут заключить со швейцарцем трудовое соглашение до средины 2027 или 2028 года (действующий рассчитан до конца сезона 2025/2026).

Отмечается, что заработная плата Кобеля может существенно вырасти – с 4 до 12-13 миллионов евро в год.

Грегор Кобель играет за «Боруссию» с лета 2021 года. С тех пор голкипер провёл за дортмундцев 65 матчей, в которых пропустил 83 гола.

«Боруссия» на текущий момент лидирует в Бундеслиге, опережая вторую «Баварию» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Грегор Кобель
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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