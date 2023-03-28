Горецка травмировался в товарищеском матче против Бельгии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка травмировался в товарищеском матче против сборной Бельгии. На 29-й минуте матча он повредил голеностоп в борьбе против нападающего «красных дьяволов» Ромелу Лукаку. О характере повреждения пока что, разумеется, ничего не известно. На 32-й минуте встречи Горецку заменил на поле Феликс Нмеча.

Отметим, что через четыре дня его «Бавария» встречается с главным конкурентом за чемпионство в Германии – дортмундской «Боруссией».

Не пропустите второй тайм интересного контрольного матча благодаря текстовой трансляции, которую проводит портал Liveresult.ru.