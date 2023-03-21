Гравенберх летом может покинуть «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх летом может сменить клубную прописку. По информации от журналиста Джеймса Пирса, «красная машина» в конце сезона обсудит с нидерландцем его будущее.

Гравенберх пока недоволен своим игровым временем. После прихода Конрада Лаймера из «РБ Лейпцига» на правах свободного агента ситуация может усугубиться. «Бавария» может отправить Райана как минимум в аренду.

Гравенберх в нынешнем сезоне всего один раз выходил в стартовом составе «Баварии» на матч Бундеслиги. Хавбек перебрался в Мюнхен прошлым летом из амстердамского «Аякса».