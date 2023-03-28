Мане обвинил Нагельсманна в поздней замене во время матча с «ПСЖ»

Один из лидеров мюнхенской «Баварии» Садио Мане имел проблемы с Юлианом Нагельсманном перед отставкой специалиста.

По информации издания Bild, сенегальский нападающий яростно жаловался на уже бывшего наставника «рекордмайстера» перед собравшейся командой из-за того, что тренер выпустил игрока всего на девять минут во встрече Лиги чемпионов против «ПСЖ». Сообщается, что ситуация в раздевалке могла обостриться из-за недовольства Мане.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн покинул «Баварию» в конце марта. Садио Мане присоединился к гранду немецкого футбола перед началом нынешнего сезона, проведя в рамках всех турниров 28 матчей, забив 11 голов при пяти ассистах.