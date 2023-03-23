Два гранда АПЛ предлагают Беллингему выгодные условия, однако «Реал» настроен оптимистично

Мадридский «Реал» сохраняет надежду на подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

19-летний англичанин может сменить клуб предстоящим летом – главными претендентами на него считаются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал». Как докладывает издание Marca, оба английских гранда предлагают Беллингему более выгодные финансовые условия, но «Реал» сохраняет «умеренный оптимизм»: в «королевском клубе» считают, что хавбек предпочитает их проект, и именно этот фактор должен оказаться решающим.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро.