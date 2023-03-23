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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два гранда АПЛ предлагают Беллингему выгодные условия, однако «Реал» настроен оптимистично

23 Марта 2023 • 02:40 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Мадридский «Реал» сохраняет надежду на подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

19-летний англичанин может сменить клуб предстоящим летом – главными претендентами на него считаются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал». Как докладывает издание Marca, оба английских гранда предлагают Беллингему более выгодные финансовые условия, но «Реал» сохраняет «умеренный оптимизм»: в «королевском клубе» считают, что хавбек предпочитает их проект, и именно этот фактор должен оказаться решающим.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Сити Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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