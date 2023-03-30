Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кроос: «Бавария» заверяла, что поддержит Нагельсманна, но произошло обратное»

30 Марта 2023 • 09:57 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1 1.50 X 5.30 2 5.70
01.04 19:30

Бывший полузащитник «Баварии» Тони Кроос прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера мюнхенцев.

«Увольнение Нагельсманна? На мгновение «Бавария» заставила нас поверить в то, что клуб поддерживает своего тренера. То, что произошло, было ненормальным. Они сказали, что поддержат его, потому что это долгосрочный проект, но произошло обратное».

Нагельсманна на посту тренера «Баварии» сменил Томас Тухель. Кроос может встретиться с бывшей командой в полуфинале Лиги чемпионов, если его «Реал» в четвертьфинале пройдёт «Челси», а мюнхенцы возьмут верх над «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Тони Кроос Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
10:04 · Германия. Бундеслига
«Реал» может отказаться от Беллингема - названа причина
09:57 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Бавария» заверяла, что поддержит Нагельсманна, но произошло обратное»
09:47 · Германия. Бундеслига
Тухель впечатлил игроков «Баварии» на первых тренировках
09:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на центрфорварда из Серии А
29 Марта
21:32 · Германия. Бундеслига
На «Кёльн» наложили трансферный бан
19:45 · Германия. Бундеслига
Беллингем ворвался в топ-3 самых дорогих игроков мира
18:48 · Германия. Бундеслига
Беллингема назвали лучшим молодым игроком Европы
18:28 · Германия. Бундеслига
Мане потерял четверть от своей предыдущей стоимости
18:20 · Германия. Бундеслига
Звезда «Айнтрахта» Коло-Муани подорожал почти на 30 млн евро
18:08 · Германия. Бундеслига
Зарплата Кобеля в Дортмунде может вырасти в 3 раза
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начала работу над трансферной целью Тухеля 2
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Коло-Муани
15:38 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет сохранить Вирца ещё на сезон
13:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» интересовался Тухелем до его назначения тренером «Баварии» 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов» 1
Все новости
Рекомендуем