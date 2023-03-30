Кроос: «Бавария» заверяла, что поддержит Нагельсманна, но произошло обратное»

Бывший полузащитник «Баварии» Тони Кроос прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера мюнхенцев.

«Увольнение Нагельсманна? На мгновение «Бавария» заставила нас поверить в то, что клуб поддерживает своего тренера. То, что произошло, было ненормальным. Они сказали, что поддержат его, потому что это долгосрочный проект, но произошло обратное».

Нагельсманна на посту тренера «Баварии» сменил Томас Тухель. Кроос может встретиться с бывшей командой в полуфинале Лиги чемпионов, если его «Реал» в четвертьфинале пройдёт «Челси», а мюнхенцы возьмут верх над «Манчестер Сити».