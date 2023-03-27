Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» контактировал с Тухелем, в клубе были удивлены назначением немца в «Баварию»

27 Марта 2023 • 10:39 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Мадридский «Реал» в последние недели контактировал с Томасом Тухелем, который недавно возглавил мюнхенскую «Баварию». По информации от UOL Esporte, «королевский клуб» действительно выходил на связь с немецким специалистом, чтобы обсудить с ним потенциальное назначение на «Сантьяго Бернабеу».

Тем не менее, источник сообщает, что в «Реале» были сильно удивлены назначением Тухеля в «Баварию». Более того, руководство «королевского клуба» было поражено тем, насколько быстро мюнхенцы сумели заполучить немца.

Напомним, «Реал» по-прежнему рассматривает вариант с увольнением Карло Анчелотти. Итальянца в конце сезона может заменить тот же Юлиан Нагельсманн, который был уволен из «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не хочет отпускать Барри в «Баварию»
10:45 · Англия. Премьер-лига
У «Ливерпуля» хорошие шансы на трансфер Гвардиола
10:39 · Германия. Бундеслига
«Реал» контактировал с Тухелем, в клубе были удивлены назначением немца в «Баварию»
09:51 · Германия. Бундеслига
Если Нагельсманн получит работу до конца сезона, его новый клуб будет обязан заплатить «Баварии»
09:44 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн до сих пор находится в шоке от увольнения из «Баварии»
09:36 · Германия. Бундеслига
Буффон охарактеризовал Тухеля
09:24 · Германия. Бундеслига
Нойер и некоторые другие игроки «Баварии» выступали за увольнение Нагельсманна
09:17 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Беллингем более уверен в себе в работе с мячом, чем был я»
08:21 · Англия. Премьер-лига
Забитцер выбрал между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария» сразятся за хорватского полузащитника
26 Марта
19:44 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет бесплатно подписать Ольмо
15:44 · Германия. Бундеслига
Раскрыта ещё одна трансферная цель Тухеля в «Баварии»
15:27 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис: «Я популярный лузер»
14:01 · Германия. Бундеслига
​Киммих: «У Нагельсманна не было проблем в раздевалке»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» хочет подписать игрока «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем