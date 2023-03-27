«Реал» контактировал с Тухелем, в клубе были удивлены назначением немца в «Баварию»

Мадридский «Реал» в последние недели контактировал с Томасом Тухелем, который недавно возглавил мюнхенскую «Баварию». По информации от UOL Esporte, «королевский клуб» действительно выходил на связь с немецким специалистом, чтобы обсудить с ним потенциальное назначение на «Сантьяго Бернабеу».

Тем не менее, источник сообщает, что в «Реале» были сильно удивлены назначением Тухеля в «Баварию». Более того, руководство «королевского клуба» было поражено тем, насколько быстро мюнхенцы сумели заполучить немца.

Напомним, «Реал» по-прежнему рассматривает вариант с увольнением Карло Анчелотти. Итальянца в конце сезона может заменить тот же Юлиан Нагельсманн, который был уволен из «Баварии».