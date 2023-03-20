Флик: «Очень жаль, что Мусиала не поможет нам в ближайших матчах»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму Джамала Мусиалы. Хавбек мюнхенской «Баварии» повредил подколенное сухожилие, из-за чего не сможет принять участие в ближайших играх сборной Германии.

«Очень жаль, что Мусиала не поможет нам в ближайших матчах. Мы надеемся, что он сможет вернуться сразу после международной паузы и помочь своему клубу в решающих матчах сезона», – заявил бывший тренер «Баварии» на пресс-конференции.

На счету 20-летнего Мусиалы уже 20 матчей в составе сборной Германии, где футболист отметился одним голом. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Джамал забил 11 голов.