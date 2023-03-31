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Чемпионат Германии. Бундеслига

Куман: «Бавария» хотела подписать Педри, но я попросил клуб не отпускать его»

31 Марта 2023 • 13:00 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
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01.04 19:30

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман признался, что мюнхенская «Бавария» могла подписать Педри в тот период, когда он возглавлял каталонскую команду. Напомним, Куман был уволен по ходу прошлого сезона, а на его место пришёл нынешний тренер «Барселоны» Хави Эрнандес.

«Бавария» хотела подписать Педри, но я попросил клуб не отпускать его. Я был уверен в том, что он уже очень скоро станет игроком стартового состава. В итоге всё так и случилось. Педри отлично показал себя в первом сезоне», – цитирует Кумана Relevo.

Напомним, Педри в нынешнем сезоне установил личный рекорд результативности, забив 6 голов за сезон в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Рональд Куман Педри
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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