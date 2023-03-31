Куман: «Бавария» хотела подписать Педри, но я попросил клуб не отпускать его»

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман признался, что мюнхенская «Бавария» могла подписать Педри в тот период, когда он возглавлял каталонскую команду. Напомним, Куман был уволен по ходу прошлого сезона, а на его место пришёл нынешний тренер «Барселоны» Хави Эрнандес.

«Бавария» хотела подписать Педри, но я попросил клуб не отпускать его. Я был уверен в том, что он уже очень скоро станет игроком стартового состава. В итоге всё так и случилось. Педри отлично показал себя в первом сезоне», – цитирует Кумана Relevo.

Напомним, Педри в нынешнем сезоне установил личный рекорд результативности, забив 6 голов за сезон в чемпионате Испании.