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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри не против покинуть «Баварию»

21 Марта 2023 • 10:35 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не против покинуть свою нынешнюю команду летом. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красная машина» задумывается о продаже Гнабри или Лероя Сане. Руководство пока больше склоняется к варианту с Гнабри.

Француз в последнее время получает много критики, из-за чего будет готов покинуть «Баварию» летом. Напомним, перед стартом нынешнего сезона Серж мог сменить клубную прописку, но мюнхенцы в итоге удовлетворили финансовые требования игрока и дали ему новый контракт.

В нынешнем сезоне Гнабри отметился 9 голами и 4 результативными передачами в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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