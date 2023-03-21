Гнабри не против покинуть «Баварию»

Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не против покинуть свою нынешнюю команду летом. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красная машина» задумывается о продаже Гнабри или Лероя Сане. Руководство пока больше склоняется к варианту с Гнабри.

Француз в последнее время получает много критики, из-за чего будет готов покинуть «Баварию» летом. Напомним, перед стартом нынешнего сезона Серж мог сменить клубную прописку, но мюнхенцы в итоге удовлетворили финансовые требования игрока и дали ему новый контракт.

В нынешнем сезоне Гнабри отметился 9 голами и 4 результативными передачами в немецкой Бундеслиге.