Тухель: «Надеюсь, что получу в свой тренерский штаб Энтони Барри из «Челси»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель выразил надежду, что получит в свой тренерский штаб Энтони Барри, с которым ранее работал в лондонском «Челси». Отметим, что англичанин совмещает свою работу в клубе с должностью помощника тренера в сборной Португалии.

«Мой тренерский штаб не был готов быстро возобновить работу, но я благодарен их семьям, что они с пониманием отнеслись к ситуации. Мы также надеемся, что к нам присоединится Энтони Барри из «Челси». Посмотрим, получится ли нам его заполучить», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Тухель работал в «Челси» с января 2021 по сентябрь 2022 года.