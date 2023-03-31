Хаверц: «Хотел бы снова поработать с Тухелем»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц не стал скрывать своего желания вновь поработать со своим бывшим тренером Томасом Тухелем, который недавно возглавил «Баварию». Ранее ходили слухи, что новый наставник мюнхенцев попросил у руководства приобрести ему Хаверца в ближайшее трансферное окно.

«У меня были отличные отношения с Томасом Тухелем и я благодарен ему за всё. Конечно, я хотел бы снова поработать под его руководством. В футболе всё быстро происходит. Никогда не знаешь, что случится с тобой завтра», – сказал Хаверц в интервью немецкому изданию Bild.

Этот сезон стал третьим для Хаверца в футболке «Челси». На счету Кая 7 голов в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.