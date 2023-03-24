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Нагельсманн был удивлён решением «Баварии»

24 Марта 2023 • 10:34 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Юлиан Нагельсманн был удивлён решением руководства «Баварии» уволить его с поста главного тренера. Напомним, многие авторитетные источники уже подтвердили отставку немецкого специалиста.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Нагельсманн катался на лыжах в Австрии, когда узнал о своём увольнении из «Баварии». Руководство мюнхенцев пришло к выводу, что именно Юлиана стоит винить за потерю 10 очков в Бундеслиге в 2023 году. Напомним, из-за этого «Бавария» пропустила на первое место дортмундскую «Боруссию», которая сейчас лидирует с отрывом в одно очко.

Новым тренером «Баварии» должен стать Томас Тухель. Немец подпишет контракт на два с половиной года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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