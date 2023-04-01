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Ковач: «Я знаю, что почувствовал Нагельсманн после увольнения»

01 Апреля 2023 • 11:04 Комментировать
Вольфсбург
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Аугсбург
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Через 4 ч. 4 мин.

Главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач поделился мнением об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии». Напомним, хорват ранее сам возглавлял мюнхенцев с 2018 по 2019 год.

«Я знаю, что почувствовал Нагельсманн после увольнения. Я ощутил это на себе, когда пережил подобный опыт. Я сочувствую Юлиану, потому что понимаю, насколько тяжело для тренера терять работу. Уверен, что с его качествами он быстро найдёт себе адекватный клуб и продолжит идти к тому, к чему шёл в Мюнхене», – сказал Ковач на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн не будет браться за новую работу до конца этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вольфсбург Нико Ковач Юлиан Нагельсманн
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