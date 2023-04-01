«Вольфсбург» успел отыграть оба гола у «Аугсбурга»

В 26-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» не смог продлить успешную серию, уступив дома «Аугсбургу». Антигероем поединка стал Максимилиан Арнольд. Уже на второй минуте мяч от него влетел в сетку ворот «волков», а в середине первого тайма он не забил пенальти. На 32-й минуте Мергим Бериша упрочил перевес противника. В концовке вернулась интрига, Лука Вальдшмидт шикарно пробил с лета - 1:2. Хозяева устроили настоящий штурм ворот, и на 90-й минуте Лукас Нмеча вырвал ничью - 2:2.

«Волки» идут на девятом месте, соперник - 12-й.