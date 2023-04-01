«Вольфсбург» успел отыграть оба гола у «Аугсбурга»

В 26-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» не смог продлить успешную серию, уступив дома «Аугсбургу». Антигероем поединка стал Максимилиан Арнольд. Уже на второй минуте мяч от него влетел в сетку ворот «волков», а в середине первого тайма он не забил пенальти. На 32-й минуте Мергим Бериша упрочил перевес противника. В концовке вернулась интрига, Лука Вальдшмидт шикарно пробил с лета - 1:2. Хозяева устроили настоящий штурм ворот, и на 90-й минуте Лукас Нмеча вырвал ничью - 2:2.
«Волки» идут на девятом месте, соперник - 12-й.
Протокол игры
|2'Арнольд Максимилиан (0:1)
|32'Бериша Мергим (0:2)
|(1:2) Вальдшмидт Лука84'
|(2:2) Нмеча Феликс90'
Кастельс Коэн•Баку Ридле 51'60' (Паредес Кевин (60') • 90'Лакруа Максанс•Ван де Вен Микки•Отавио Пауло•Сванберг Маттиас46' (Нмеча Феликс (46') •Арнольд Максимилиан•Герхардт Янник60' (Винд Йонас (60') •Каминьски Якуб•Мармуш Омар66' (Вальдшмидт Лука (66') •Виммер Патрик 56'75' (Коцца Николя (75')
Гикевич Рафал•Гумни Роберт•Бауэр Максимилиан•Гоувелеув Джеффри70' (Вейга Ренату (70') •Иаго Лопес•Майер Арне• 90'Энгельс Арне90' (Баумгартлингер Юлиан (90') •Реджбекай Элвис•Варгас Рубен46' (Педерсен Мадс (46') • 87'Бериша Мергим70' (Кардона Ирвин (70') •Бельо Дион Дрене88' (Йенсен Фредрик (88')
01 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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