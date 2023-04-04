Игрок «Вольфсбурга» первым в Бундеслиге в 21-м веке забил в свои ворота и не реализовал пенальти в одном матче

В матче двадцать шестого тура немецкого чемпионата «Вольфсбург» принимал «Аугсбург» и матч начался для «волков» донельзя неудачно - уже на второй минуте игры Максимилиан Арнольд забил в свои ворот.

Но на 20-й минуте его команда получила право на пенальти - и Арнольд решил реабилитироваться. Однако у него не получилось - он даже не попал в створ ворот. Вскоре «Вольфсбург» пропустил еще раз, но во второй половине игры все-таки ушел от поражения.

В истории Бундеслиги было лишь два подобных случая, оба в 20-м веке - сперва со Штефаном Кунцем в 1991 году, а затем с Марио Баслером в 2000 году.