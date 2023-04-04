Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Вольфсбурга» первым в Бундеслиге в 21-м веке забил в свои ворота и не реализовал пенальти в одном матче

04 Апреля 2023 • 03:36 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Аугсбург
окончен

В матче двадцать шестого тура немецкого чемпионата «Вольфсбург» принимал «Аугсбург» и матч начался для «волков» донельзя неудачно - уже на второй минуте игры Максимилиан Арнольд забил в свои ворот.

Но на 20-й минуте его команда получила право на пенальти - и Арнольд решил реабилитироваться. Однако у него не получилось - он даже не попал в створ ворот. Вскоре «Вольфсбург» пропустил еще раз, но во второй половине игры все-таки ушел от поражения.

В истории Бундеслиги было лишь два подобных случая, оба в 20-м веке - сперва со Штефаном Кунцем в 1991 году, а затем с Марио Баслером в 2000 году. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Максимилиан Арнольд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
03:36 · Германия. Бундеслига
Игрок «Вольфсбурга» первым в Бундеслиге в 21-м веке забил в свои ворота и не реализовал пенальти в одном матче
03 Апреля
19:40 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Байера» Фримпонг может перебраться в «Манчестер Юнайтед»
18:12 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» уволил Лаббадию официально
18:02 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд согласовала первый летний трансфер
15:41 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мне нравится Канселу, он обладает высочайшим уровнем»
15:30 · Германия. Бундеслига
Павар высказался об игре правым защитником в сборной Франции
15:18 · Англия. Премьер-лига
Тухель не стал советовать Нагельсманну идти в «Челси»
15:01 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил, почему Чупо-Мотинг и Мазрауи пропустили сегодняшнюю тренировку
14:56 · Англия. Премьер-лига
Линдстрём: «Я фанат «Ливерпуля», было бы круто играть за эту команду»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель прокомментировал увольнение Поттера из «Челси»
14:31 · Германия. Бундеслига
Кан: «Мане до сих пор ищет себя в «Баварии»
13:59 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн не мог пообщаться с руководством «Баварии» из-за отдыха на курорте
13:54 · Германия. Бундеслига
Упамекано: «Коло-Муани в «Баварии»? Почему бы и нет?»
13:38 · Германия. Бундеслига
Упамекано: «Мы все знаем, что Тухель – отличный тренер»
13:32 · Германия. Бундеслига
Упамекано: «Конечно, мне было жаль, что Нагельсманн ушёл»
Все новости
Рекомендуем