Тухель: «Сочувствую Нагельсманну, но его увольнение – не моя ответственность»

Новый тренер «Баварии» Томас Тухель посочувствовал Юлиану Нагельсманну, которого ранее уволили из мюнхенского клуба посреди международной паузы.

«Сочувствую Нагельсманну, но его увольнение – не моя ответственность. Контактировал ли я с ним? Пока нет. Не хочу показаться неуважительным. В будущем наши пути ещё пересекутся, мы обязательно поговорим», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн был удивлён своим увольнением из «Баварии». Напомним, именно Тухель в своё время помог Юлиану начать тренерскую карьеру. Томас назначил Нагельсманна видеоаналитиком в «Аугсбург», когда возглавлял молодёжную команду.