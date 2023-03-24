Салихамиджич – об увольнении Нагельсманна: «Моё самое трудное решение»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мыслями после отставки Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера.

Мюнхенский клуб официально подтвердил расставание со специалистом. Его место занял Томас Тухель.

«Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в качестве спортивного директора «Баварии». С самого первого дня сотрудничества у нас сложились открытые, доверительные и дружеские взаимоотношения. Очень жаль, что всё сложилось так, но после тщательного анализа ситуации мы решили, что уход Юлиана – правильный шаг. Я желаю ему всего наилучшего», – цитирует пресс-служба «Баварии» Салихамиджича.