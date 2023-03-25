Эмре Джан рассказал, как мог перебраться в «Баварию» вместо «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан в недавнем прошлом мог оказаться в «Баварии».

Хавбек принадлежал «Ювентусу» до лета 2020 года, после чего был куплен «Боруссией» за 25 млн евро. Как признался сам футболист, его карьера могла сложиться иначе: «Да, Ханси Флик звал меня в «Баварию» три года назад. Мы провели телефонный разговор, когда я находился в Турине. В итоге нам не удалось договориться, и я перешёл в «Боруссию», – цитирует Sport1 29-летнего игрока.

Именно в «Баварии» Эмре Джан начинал свою карьеру, однако не сумел раскрыться в первой команде. В цветах «шмелей» он провёл 111 матчей, отметившись 11 голами и 8 ассистами.