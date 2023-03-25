Президент «Баварии» – об увольнении Нагельсманна: «Мы решили, что нужно немедленно спасать сезон»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался на тему увольнения Юлиана Нагельсманна.

Наставник был отправлен в отставку в связи с неудачным выступлением команды в текущем розыгрыше Бундеслиги. Место Нагельсманна занял Томас Тухель.

«Мы долго и тщательно обсуждали ситуацию, и в итоге я, Оливер Кан и Хасан Салихамиджич единогласно пришли к выводу, что необходимо действовать немедленно. Мы не должны были ставить под угрозу выполнение целей на сезон», – сказал в интервью MagentaTV Хайнер.

«Бавария» занимает второе место в Бундеслиге, отставая от «Боруссии» Дортмунд на одно очко. В Лиге чемпионов мюнхенцы добрались до 1/4 финала, где сыграют против «Манчестер Сити».