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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии» – об увольнении Нагельсманна: «Мы решили, что нужно немедленно спасать сезон»

25 Марта 2023 • 23:10 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался на тему увольнения Юлиана Нагельсманна.

Наставник был отправлен в отставку в связи с неудачным выступлением команды в текущем розыгрыше Бундеслиги. Место Нагельсманна занял Томас Тухель.

«Мы долго и тщательно обсуждали ситуацию, и в итоге я, Оливер Кан и Хасан Салихамиджич единогласно пришли к выводу, что необходимо действовать немедленно. Мы не должны были ставить под угрозу выполнение целей на сезон», – сказал в интервью MagentaTV Хайнер.

«Бавария» занимает второе место в Бундеслиге, отставая от «Боруссии» Дортмунд на одно очко. В Лиге чемпионов мюнхенцы добрались до 1/4 финала, где сыграют против «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Герберт Хайнер
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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