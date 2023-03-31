Маттеус высказался о раскладе сил в матче «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд

Легендарный немецкий экс-футболист Лотар Маттеус поделился мыслями о предстоящем матче «Баварии» против дортмундской «Боруссии».

Встреча состоится 1 апреля в Мюнхене. Дортмундцы подходят к ключевому поединку лидерами Бундеслиги – они опережают действующих чемпионов на один балл после 25 туров.

«Я думаю, что у «Баварии» серьёзное преимущество, поскольку команда попросту опытнее и лучше готова к ответственным матчам. Очень важен, конечно, и фактор родных стен. Настрой «Баварии» будет запредельным – игроки сделают всё, чтобы вернуться на привычное первое место в турнирной таблице», – поведал в интервью Sky Sport Маттеус.