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Тухель: «Бавария» – один из крупнейших клубов в Европе и мире»

25 Марта 2023 • 14:53 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Новый тренер «Баварии» Томас Тухель оценил масштабы мюнхенского клуба. Напомним, экс-наставник лондонского «Челси» сменил на посту тренера «красной машины» ранее уволенного Юлиана Нагельсманна.

«Я долгое время работал за границей, но вернувшись ещё больше осознал величие «Баварии». Этот клуб является одним из крупнейших в Европы и во всём мире», – сказал Тухель на своей первой пресс-конференции.

Напомним, Тухель был уволен из «Челси» в сентябре. Немец может встретиться с бывшим клубом, если «синие» пройдут мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а «Бавария» выбьет из турнира «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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