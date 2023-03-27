Семейная ситуация может мешать Сане в «Баварии»

Семейная ситуация может влиять на выступления вингера «Баварии» Лероя Сане. Как сообщает портал Goal со ссылкой на издание Bild, супруга футболиста не хочет жить в Мюнхене. Она вернулась в Великобританию, и теперь Сане часто приходится летать к своей семье.

В сезоне 2022/2023 Лерой Сане провёл за «Баварию» 32 официальных матча. На счету 27-летнего футболиста 13 голов и 7 результативных передач на партнёров. Недавно Сане потерял место в основном составе «Баварии».

Отметим, что на днях в «Баварии» сменился главный тренер. Юлиан Нагельсманн был отправлен в отставку, а команду принял Томас Тухель.