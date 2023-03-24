Киммих: «Нагельсманн входит в топ-3 моих любимых тренеров»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заявил, что считает Юлиана Нагельсманна одним из трёх лучших тренеров в своей карьере. Напомним, немецкого специалиста сегодня должны официально уволить из «Баварии». Пост нового наставника мюнхенцев должен занять Томас Тухель, ранее возглавлявший лондонский «Челси».

«Смена тренера в «Баварии»? Не хочу комментировать эту ситуацию. Несмотря ни на что, Юлиан Нагельсманн – выдающийся тренер. В моей карьере было много хороших специалистов, но Нагельсманна я определённо могу включить в топ-3», – заявил Киммих на пресс-конференции сборной Германии.