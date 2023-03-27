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«Челси» не хочет отпускать Барри в «Баварию»

27 Марта 2023 • 11:38 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Лондонский «Челси» не горит желанием отпускать помощника главного тренера Энтони Барри в мюнхенскую «Баварию», где англичанина ждёт Томас Тухель, ранее работавший во главе «пенсионеров».

По информации от журналиста Мэтта Лоу, «Челси» не хочет отпускать Барри в «Баварию», но сам специалист не против отправиться в Мюнхен и воссоединиться с Тухелем. Отмечается, что «Челси» может потребовать у «Баварии» сумму компенсации за Энтони, но ещё неизвестно, согласится ли «красная машина» платить деньги.

Напомним, Тухель ранее выигрывал с «Челси» Лигу чемпионов. Барри присоединился к «синим» ещё летом 2020 года, когда командой руководил Фрэнк Лэмпард.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Энтони Барри
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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