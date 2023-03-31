Тухель рассказал о кадровой ситуации в «Баварии» перед матчем с «Боруссией» Дортмунд

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в своей команде в преддверии матча против дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии. Напомним, ранее под сомнением находилось участие в матче полузащитника Джамала Мусиалы и нападающего Эрика Чупо-Мотинга.

«Все будут доступны, за исключением Мануэля Нойера, Люка Эрнандеса и Матиса Теля. Джамал Мусиала провёл с нами полную тренировку и завтра утром тоже будет участвовать в групповом занятии», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Пока что «Бавария» отстаёт от «Боруссии» в турнирной таблице Бундеслиги на одно очко.