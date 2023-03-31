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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель рассказал о кадровой ситуации в «Баварии» перед матчем с «Боруссией» Дортмунд

31 Марта 2023 • 15:17 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1 1.52 X 5.20 2 5.70
01.04 19:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в своей команде в преддверии матча против дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии. Напомним, ранее под сомнением находилось участие в матче полузащитника Джамала Мусиалы и нападающего Эрика Чупо-Мотинга.

«Все будут доступны, за исключением Мануэля Нойера, Люка Эрнандеса и Матиса Теля. Джамал Мусиала провёл с нами полную тренировку и завтра утром тоже будет участвовать в групповом занятии», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Пока что «Бавария» отстаёт от «Боруссии» в турнирной таблице Бундеслиги на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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