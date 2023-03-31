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Терзич рассказал, как тренерская перестановка в «Баварии» повлияла на подготовку «Боруссии» к матчу

31 Марта 2023 • 20:29 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
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Через 22 ч. 29 мин.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о смене рулевого в «Баварии» перед очным матчем, который пройдёт 1 апреля.

На прошлой неделе стало известно, что мюнхенский клуб отправил в отставку Юлиана Нагельсманна, сразу назначив на его место Томаса Тухеля.

«Конечно, нам пришлось готовиться иначе. Мы не знаем, будет ли Тухель продолжать то, что делал Нагельсманн, или попробует сразу привнести свои идеи. Не изменилось лишь то, что «Баварию» по-прежнему возглавляет топ-тренер. Но мне очень жаль Юлиана.

Мы изучили последние игры «Баварии», а также первые шесть матчей Тухеля в «Челси», чтобы понять, как он ведёт себя в таких ситуациях», – поведал Терзич на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Эдин Терзич
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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