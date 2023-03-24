Тухель отказался возглавлять «ПСЖ»

Бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель отказался возвращаться в парижскую команду. По информации от журналиста Керри Хау, немецкий специалист хотел возглавить мадридский «Реал» или мюнхенскую «Баварию». В стан последних Тухель как раз и будет назначен в ближайшее время, заменив Юлиана Нагельсманна.

Руководство «ПСЖ» недовольно выступлениями команды под руководством Кристофа Галтье. Парижане хотели вернуть Тухеля, который является единственным тренером в истории, выводившим клуб в финал Лиги чемпионов. Тем не менее, Томас отказался от возможности вернуться.

Тухель в сентябре был уволен из «Челси» и с тех пор находился без без работы.