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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель отказался возглавлять «ПСЖ»

24 Марта 2023 • 12:33 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель отказался возвращаться в парижскую команду. По информации от журналиста Керри Хау, немецкий специалист хотел возглавить мадридский «Реал» или мюнхенскую «Баварию». В стан последних Тухель как раз и будет назначен в ближайшее время, заменив Юлиана Нагельсманна.

Руководство «ПСЖ» недовольно выступлениями команды под руководством Кристофа Галтье. Парижане хотели вернуть Тухеля, который является единственным тренером в истории, выводившим клуб в финал Лиги чемпионов. Тем не менее, Томас отказался от возможности вернуться.

Тухель в сентябре был уволен из «Челси» и с тех пор находился без без работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария ПСЖ Томас Тухель
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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