Хаверц: «Было нелегко отказывать «Баварии», но я всегда хотел играть за границей»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц рассказал, почему летом 2020 года перебрался на «Стэмфорд Бридж», а не стал ждать ещё один год ради потенциального перехода в мюнхенскую «Баварию».

«Бавария» является огромным клубом. Мне было нелегко отказать этой команде, особенно будучи немцем. Тем не менее, моё желание всегда заключалось в том, чтобы поиграть за границей и увидеть новую страну. Будет ли сложно отказать «Баварии» снова? Очевидно, что да», – цитирует Хаверца немецкое издание Bild.

Напомним, Кая в последнее время связывают с переходом в «Баварию», которую недавно возглавил бывший тренер Хаверца по «Челси» Томас Тухель.