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Чемпионат Германии. Бундеслига

Известный инсайдер поделился подробностями о новом контракте Беллингема с «Боруссией»

28 Марта 2023 • 23:44 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Дортмундская «Боруссия» продолжает попытки удержать в своих рядах полузащитника Джуда Беллингема.

19-летний футболист является приоритетной целью мадридского «Реала» и грандов Английской премьер-лиги, однако в «Боруссии» хотели бы сохранить англичанина на следующий сезон. О намерении руководства «шмелей» продлить соглашение с Беллингемом стало известно несколькими днями ранее, и теперь инсайдер Николо Скира сообщил, что хавбеку предложен договор до 2027 года. В соглашении будет прописана опция отступных, которая вступит в силу с июля 2024 года. Беллингем станет самым высокооплачиваемым игроком дортмундцев, если ответит согласием.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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