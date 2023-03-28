Известный инсайдер поделился подробностями о новом контракте Беллингема с «Боруссией»

Дортмундская «Боруссия» продолжает попытки удержать в своих рядах полузащитника Джуда Беллингема.

19-летний футболист является приоритетной целью мадридского «Реала» и грандов Английской премьер-лиги, однако в «Боруссии» хотели бы сохранить англичанина на следующий сезон. О намерении руководства «шмелей» продлить соглашение с Беллингемом стало известно несколькими днями ранее, и теперь инсайдер Николо Скира сообщил, что хавбеку предложен договор до 2027 года. В соглашении будет прописана опция отступных, которая вступит в силу с июля 2024 года. Беллингем станет самым высокооплачиваемым игроком дортмундцев, если ответит согласием.