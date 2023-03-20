Нагельсманн: «Поздравляю Хаби Алонсо с заслуженной победой»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн признал, что леверкузенский «Байер» вчера заслуженно обыграл «Баварию» в матче Бундеслиги. Напомним, команда Хаби Алонсо одержала победу со счётом 2:1 благодаря двум забитым пенальти.

«Поздравляю «Байер» и Хаби Алонсо с заслуженной победой. Мы были худшей командой на протяжение 80 минут, и лишь в концовке включились в игру. То, как мы играли с мячом и без него – заметно отличалось от наших привычных выступлений. Мы слишком часто делали длинные передачи», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, Хаби Алонсо выступал за «Баварию» с 2014 по 2017 год в качестве футболиста.