Тухель отводит Мюллеру ключевую роль в «Баварии»

Новый рулевой «Баварии» Томас Тухель считает Томаса Мюллера ключевой фигурой проекта.

Перспективы 33-летнего ветерана команды подвергались некоторым сомнениям при Юлиане Нагельсманне, поскольку в текущем сезоне игрок стал реже появляться в стартовом составе. Согласно сведениям журналиста Тоби Альтсхеффля, Тухель высоко ценит статус Мюллера и считает его не только лидером раздевалки, но и одним из важнейших для команды исполнителей.

Томас Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000 года. В нынешней кампании он отметился пятью голами и 11 результативными передачами, отыграв 28 матчей во всех турнирах.