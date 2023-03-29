Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель отводит Мюллеру ключевую роль в «Баварии»

29 Марта 2023 • 01:47 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Новый рулевой «Баварии» Томас Тухель считает Томаса Мюллера ключевой фигурой проекта.

Перспективы 33-летнего ветерана команды подвергались некоторым сомнениям при Юлиане Нагельсманне, поскольку в текущем сезоне игрок стал реже появляться в стартовом составе. Согласно сведениям журналиста Тоби Альтсхеффля, Тухель высоко ценит статус Мюллера и считает его не только лидером раздевалки, но и одним из важнейших для команды исполнителей.

Томас Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000 года. В нынешней кампании он отметился пятью голами и 11 результативными передачами, отыграв 28 матчей во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
01:47 · Германия. Бундеслига
Тухель отводит Мюллеру ключевую роль в «Баварии»
01:37 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо: «Надеюсь, «Реал» снова выиграет Лигу чемпионов»
28 Марта
23:44 · Германия. Бундеслига
Известный инсайдер поделился подробностями о новом контракте Беллингема с «Боруссией»
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен усилить защиту свободным агентом, чтобы потратить весь трансферный бюджет на полузащиту слухи
23:22 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не продаст Гвардиола летом даже за 100 млн евро
22:37 · Германия. Бундеслига
Горецка травмировался в товарищеском матче против Бельгии
21:19 · Германия. Бундеслига
Мане обвинил Нагельсманна в поздней замене во время матча с «ПСЖ»
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделал солидное предложение «Боруссии» по Беллингему слухи
20:24 · Германия. Бундеслига
Тренер «РБ Лейпцига» анонсировал возвращение Нкунку
19:09 · Германия. Бундеслига
Пять игроков дортмундской «Боруссии» восстановятся к матчу с «Баварией»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Маунта в «Баварии» слухи
17:29 · Англия. Премьер-лига
Беллингем ответил на приглашение в «Манчестер Сити» от Грилиша
16:10 · Германия. Бундеслига
Раскрыта возможная зарплата Беллингема в «Боруссии»
15:48 · Германия. Бундеслига
Мусиала может вернуться в строй к матчу с «Боруссией» Дортмунд
15:34 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» придумала, как удержать Беллингема
Все новости
Рекомендуем