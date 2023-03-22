Зоммер: «Как возвращение Нойера повлияет на моё будущее? Стараюсь об этом не думать»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер пока не думает, как сложится его будущее в команде после возвращения основного вратаря Мануэля Нойера. Напомним, швейцарец был куплен в «Баварию» как раз в качестве временной замены Нойеру, который выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.

«Как возвращение Нойера повлияет на моё будущее? Стараюсь об этом не думать. Сейчас я полностью сфокусирован на оставшейся части сезона», – цитирует Зоммера Bayern & Germany.

Зоммер стоит «Баварии» 11 миллионов евро в январе. У 34-летнего швейцарца также был вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.