Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель впечатлил игроков «Баварии» на первых тренировках

30 Марта 2023 • 09:47 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1 1.50 X 5.30 2 5.70
01.04 19:30

Новому тренеру «Баварии» Томасу Тухелю удалось произвести хорошее впечатление на своих первых тренировках. По информации от издания Kicker, немецкий специалист очень нравится футболистам и руководству «красной машины».

Источник отмечает, что в первую очередь Тухель провёл переговоры с двумя капитанами команды – Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером. Игрокам понравилось то, как Тухель себя презентовал.

Напомним, Томас заменил на своём посту Юлиана Нагельсманна, который чуть ранее был уволен из «Баварии» за неудовлетворительные результаты. При этом команда до сих пор сохраняет шансы на победу во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
11:08 · Германия. Бундеслига
Жереми Фримпонг: «Винисиус никогда не паникует с мячом»
10:04 · Германия. Бундеслига
«Реал» может отказаться от Беллингема - названа причина
09:57 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Бавария» заверяла, что поддержит Нагельсманна, но произошло обратное»
09:47 · Германия. Бундеслига
Тухель впечатлил игроков «Баварии» на первых тренировках
09:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на центрфорварда из Серии А
29 Марта
21:32 · Германия. Бундеслига
На «Кёльн» наложили трансферный бан
19:45 · Германия. Бундеслига
Беллингем ворвался в топ-3 самых дорогих игроков мира
18:48 · Германия. Бундеслига
Беллингема назвали лучшим молодым игроком Европы
18:28 · Германия. Бундеслига
Мане потерял четверть от своей предыдущей стоимости
18:20 · Германия. Бундеслига
Звезда «Айнтрахта» Коло-Муани подорожал почти на 30 млн евро
18:08 · Германия. Бундеслига
Зарплата Кобеля в Дортмунде может вырасти в 3 раза
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начала работу над трансферной целью Тухеля 2
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Коло-Муани
15:38 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет сохранить Вирца ещё на сезон
13:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» интересовался Тухелем до его назначения тренером «Баварии» 1
Все новости
Рекомендуем