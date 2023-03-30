Тухель впечатлил игроков «Баварии» на первых тренировках

Новому тренеру «Баварии» Томасу Тухелю удалось произвести хорошее впечатление на своих первых тренировках. По информации от издания Kicker, немецкий специалист очень нравится футболистам и руководству «красной машины».

Источник отмечает, что в первую очередь Тухель провёл переговоры с двумя капитанами команды – Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером. Игрокам понравилось то, как Тухель себя презентовал.

Напомним, Томас заменил на своём посту Юлиана Нагельсманна, который чуть ранее был уволен из «Баварии» за неудовлетворительные результаты. При этом команда до сих пор сохраняет шансы на победу во всех турнирах.