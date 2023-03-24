Романо: «Тухель в ближайшие часы подпишет контракт с «Баварией»

Экс-тренер дортмундской «Боруссии», «ПСЖ» и «Челси» находится в шаге от подписания контракта с «Баварией». По информации от журналиста Фабрицио Романо, немецкий специалист в ближайшие часы поставит свою подпись под соглашением сроком до 2025 года.

Источник сообщает, что Тухель не сомневался, когда получил предложение от «Баварии». Свою первую тренировку во главе новой команды Томас должен провести в понедельник.

Нынешний тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн должен быть официально уволен сегодня. При этом мюнхенский клуб продолжит платить немцу зарплату, пока тот не найдёт себе новую команду.