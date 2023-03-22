Рока: «Я сильно вырос в «Баварии»

Полузащитник «Лидса» Марко Рока поделился воспоминаниями о временах игры за мюнхенскую «Баварию». Напомним, испанец покинул команду Юлиана Нагельсманна прошлым летом.

«Для меня это был невероятный период для прогресса. Это был хороший шаг в моей жизни. Было непросто, но я очень сильно вырос. Я неплохо говорил на немецком языке. В начале мне пришлось его учить, ведь все командные собрания проходили на немецком», – заявил Рока в интервью The Athletic.

26-летний Рока в нынешнем сезоне провёл 23 матча в Английской премьер-лиге. В этих поединках испанец отметился голом и двумя результативными передачами.