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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игроки «Баварии» были удивлены отставкой Нагельсманна

24 Марта 2023 • 15:15 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Многие футболисты «Баварии» были удивлены отставкой главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, сообщает Sport1.

По информации источника, увольнение 35-летнего специалиста стало неожиданностью для многих игроков мюнхенского клуба. Сам тренер тоже не ожидал такого поворота событий.

Ранее сообщалось, что одной из причин отставки Нагельсманна могла стать его поездка на лыжный курорт в международную паузу. Ожидается, что новым главным тренером «Баварии» станет экс-наставник «Челси», «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

После 25 туров текущего розыгрыша Бундеслиги «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от дортмундской «Боруссии» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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