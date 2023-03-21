Президент «Баварии» – об упущенном первом месте: «Всё в наших руках»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о турнирном положении в немецкой Бундеслиге.

В прошедшем недавно 25-м туре мюнхенцы потерпели поражение от «Байера» (1:2), уступив первую строчку в турнирной таблице дортмундской «Боруссии». На данный момент «шмели» опережают действующих чемпионов на один балл.

«Как мы видим, наших усилий недостаточно, когда команда не показывает полную самоотдачу. Именно это стало нашей проблемой в матче с «Байером», и это очень разочаровывает.

Ситуация по-прежнему в наших руках. Осталось меньше двух недель до нашей домашней встречи с дортмундской «Боруссией» – нам просто нужно одержать победу», – цитирует журналист Максимилиан Кох президента «Баварии».