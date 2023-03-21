Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии» – об упущенном первом месте: «Всё в наших руках»

21 Марта 2023 • 20:23 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о турнирном положении в немецкой Бундеслиге.

В прошедшем недавно 25-м туре мюнхенцы потерпели поражение от «Байера» (1:2), уступив первую строчку в турнирной таблице дортмундской «Боруссии». На данный момент «шмели» опережают действующих чемпионов на один балл.

«Как мы видим, наших усилий недостаточно, когда команда не показывает полную самоотдачу. Именно это стало нашей проблемой в матче с «Байером», и это очень разочаровывает.

Ситуация по-прежнему в наших руках. Осталось меньше двух недель до нашей домашней встречи с дортмундской «Боруссией» – нам просто нужно одержать победу», – цитирует журналист Максимилиан Кох президента «Баварии».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Герберт Хайнер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
20:23 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» – об упущенном первом месте: «Всё в наших руках»
18:46 · Англия. Премьер-лига
Назван игрок топ-5 чемпионатов Европы с наибольшим числом хет-триков за три года
15:42 · Германия. Бундеслига
Вирц: «Интерес «Барселоны»? Я только читал об этом»
14:58 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» связалась с талантливым игроком сборной Германии
14:52 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал условия, при которых «Ливерпуль» поборется за титул в следующем сезоне
14:39 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг: «К сожалению, я не смогу сыграть за сборную в ближайших матчах»
13:58 · Германия. Бундеслига
Гравенберх летом может покинуть «Баварию»
12:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» всё ещё далека от трансфера Вирца
12:41 · Германия. Бундеслига
Тренер «Айнтрахта» может заменить Анчелотти в «Реале»
12:15 · Германия. Бундеслига
Канселу может перейти в испанский гранд
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не будет платить 70 миллионов евро за Канселу, но может попросить скидку
10:35 · Германия. Бундеслига
Гнабри не против покинуть «Баварию»
10:04 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Айнтрахта» может сменить Конте в «Тоттенхэме»
09:51 · Германия. Бундеслига
Агент высказался о будущем Павара в «Баварии»
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен, что купит Беллингема
Все новости
Рекомендуем