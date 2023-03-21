В «Боруссии» считают, что «Бавария» намеренно преувеличивает степень серьёзности травмы Мусиалы

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала выбыл из строя из-за травмы.

Недавно стало известно, что из-за повреждения подколенного сухожилия один из лидеров мюнхенцев пропустит порядка двух недель. Сообщалось, что 20-летний футболист с высокой вероятностью не успеет восстановиться до важнейшего матча с дортмундской «Боруссией», однако в стане «шмелей» в это не верят. По данным Bild, дортмундцы считают, что «Бавария» таким образом пытается усложнить им задачу перед очной битвой. Команда Эдина Терзича будет готовиться к матчу без оглядки на возможное отсутствие Мусиалы.

После 25 туров Бундеслиги «Боруссия» имеет в своём активе 53 очка, «Бавария» – 52. 1 апреля команды сыграют друг с другом в Мюнхене.