Президент «Баварии» Хайнер: «Думаю, Мане не хватает игровой практики»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер оценил нынешнюю форму нападающего Садио Мане, который лишь недавно восстановился после серьёзной травмы.

«Думаю, Мане не хватает игровой практики. Играть 90 минут – это совсем другое, чем просто тренироваться. Со временем он станет лучше. Он превосходный футболист. Садио не забыл, как играть в футбол», – цитирует Хайнера немецкое издание Sport Bild.

В нынешнем сезоне Мане забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в чемпионате Германии. Садио перебрался в «Баварию» лишь прошлым летом из английского «Ливерпуля» за сумму в районе 50 миллионов евро.