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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии» Хайнер: «Думаю, Мане не хватает игровой практики»

23 Марта 2023 • 13:00 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер оценил нынешнюю форму нападающего Садио Мане, который лишь недавно восстановился после серьёзной травмы.

«Думаю, Мане не хватает игровой практики. Играть 90 минут – это совсем другое, чем просто тренироваться. Со временем он станет лучше. Он превосходный футболист. Садио не забыл, как играть в футбол», – цитирует Хайнера немецкое издание Sport Bild.

В нынешнем сезоне Мане забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в чемпионате Германии. Садио перебрался в «Баварию» лишь прошлым летом из английского «Ливерпуля» за сумму в районе 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Герберт Хайнер
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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