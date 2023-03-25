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Де Лигт попрощался с Нагельсманном в социальных сетях

25 Марта 2023 • 16:41 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт попрощался с Юлианом Нагельсманном, который вчера был уволен с поста главного тренера мюнхенской команды.

«Спасибо вам за уроки и всего наилучшего в будущем, тренер», – написал де Лигт в социальных сетях.

Напомним, именно Нагельсманн настоял на приглашении де Лигта в «Баварию» прошлым летом. Новым тренером мюнхенцев стал Томас Тухель, который перед стартом нынешнего сезона хотел заполучить нидерландца в лондонский «Челси».

Де Лигт проводит свой дебютный сезон за мюнхенскую «Баварию». На счету защитника два гола в этом розыгрыше Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Маттейс де Лигт
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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