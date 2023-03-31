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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер: «Мысли о победе над «ПСЖ» придают нам сил перед матчем с «Боруссией»

31 Марта 2023 • 02:31 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
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01.04 19:30

Футболист «Баварии» Томас Мюллер высказался о предстоящем матче против дортмундской «Боруссии».

Ключевой в борьбе за чемпионский титул поединок состоится 1 апреля в Мюнхене. После 25 туров Бундеслиги «Боруссия» лидирует в таблице, имея в своём активе 53 очка. «Бавария» располагается на второй позиции с 52 баллами.

«Очень приятно вспоминать те эмоции, которые мы испытали после успеха в противостоянии с «ПСЖ», когда весь стадион праздновал вместе с нами. Ради таких моментов мы тренируемся и играем, и думать об этом в преддверии матча с «Боруссией» очень приятно – мы хотим снова это пережить. Но нам предстоит серьёзно поработать, чтобы добиться желаемого», – заявил в интервью Sky Sport Мюллер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Томас Мюллер
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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