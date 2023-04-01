«Бавария» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 26-м туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против дортмундской «Боруссии».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бавария - Боруссия Д
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Протокол игры
|(1:0) Упамекано Дайо13'
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан•Брандт Юлиан•Беллингем Джуд•Джан Эмре• 12'Геррейру Рафаэл•Ройс Марко•Аллер Себастьян
01 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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